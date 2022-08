Come racconta Gazzetta, in passatoha cambiato spesso modulo. Dal 4-3-1-2 di Cagliari e Milan alla difesa a tre ereditata da Conte alla Juve, sino al 4-2-3-1 che portò i bianconeri alla finale di Cardiff nel 2017. Oggi Max naviga tra il 4-3-3 e il 4-4-1-1. È chiaro che l’assenza di stelle come Di Maria, Pogba o Chiesa condizioni lo sviluppo della manovra. Allegri ha ritrovato solidità in difesa, ma non ha ancora fluidità nella fase offensiva. I 9 palloni toccati da Vlahovic e le difficoltà a centrocampo con la Samp possono portarlo a cambiare? Probabilmente no. Ma aspetta il ritorno di Bonucci, con i suoi lanci, per avere più soluzioni.