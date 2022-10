Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 2 ottobre:- Il Napoli vola a +10, la Juventus non ha scuse. Milik e 200 milioni per vincere. L'enorme differenza di valore con l'organico del Bologna avversario di stasera e bersaglio prediletto del polacco. Per una ripartenza obbligata. Allegri: "Inizia una nuova stagione".- Allegri riparte dal Bologna: "Critiche giuste, il campionato della Juve comincia ora".