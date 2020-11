Senza Ronaldo, non si cantano messe. Né si vince, soprattutto. La Juve, orfana di CR7, ha un bilancio veramente amaro: senza il portoghese, out finora per covid e per un turno di riposo, la squadra è andata ben al di sotto del livello del suo fuoriclasse. Un pareggio interno con il Verona, uno esterno sul Crotone e poi ancora l'1-1 con il Benevento. Con Cristiano, cinque vittorie e due pareggi. Nove gol e assist da parte di Cristiano in 560 minuti giocati. Che dire? E' tutta un'altra squadra, è una vera e propria dipendenza. Felice quanto si vuole, ma resta pur sempre una dipendenza. E dunque è pericolosa.