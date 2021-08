Dopo una settimana trascorsa all'insegna del caso Ronaldo, la Juve è chiamata a concentrare l'attenzione al campionato e a riscattare la falsa partenza di Udine. L'impegno di domani sera allo Stadium contro l'Empoli non offre molti dubbi agli analisti di Stanleybet.it, che danno i tre punti bianconeri a 1,25. La squadra di Andreazzoli, neopromossa e subito ko all’esordio contro la Lazio, paga 10 volte la posta per un’impresa titanica. Il pareggio soddisferebbe i toscani, ma anche in questo caso la quota è alta e si assesta a 6,20. Senza CR7, la Juve si affida ad Morata e Dybala, entrambi a segno a 1,75. Ma occhio anche a Federico Chiesa, vero mattatore di Euro 2020, offerto a 2,40.