La Juve a Crotone senza Cristiano Ronaldo. Positivo al coronavirus durante la sosta per le Nazionali in Portogallo, CR7 è tornato a Torino ma domani non sarà della partita. Quante volte è successo? Ronaldo ha saltato solo 14 partite in questi due anni alla Juve, in cui i bianconeri hanno perso 4 volte. Quando ha giocato, invece, ha segnato 68 dei 191 gol della squadra, con 8 assist.



Ecco tutti i precedenti: