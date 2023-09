Un ritorno che sarebbe riduttivo definire tormentato. Il “Pogback”, iniziato nell’estate 2022, ha sinora riservato più dolori che gioie per la Juventus, che di fatto non ha mai rivisto il campione di un tempo nella sua forma migliore. La vicenda di doping che ha coinvolto il “Polpo” in queste ore ha poi ulteriormente gettato benzina sul fuoco in casa bianconera. In attesa degli sviluppi, senza uno dei teorici perni del centrocampo, Massimiliano Allegri dovrà darsi da fare per individuare le giuste alternative.Ecco cosa ne pensano i bookies.Tutto cambia, nulla cambia - A dispetto di questo stravolgimento, complice forse anche lo stop del campionato per la pausa delle nazionali che ha congelato in parte la situazione, la quota Scudetto Betclic della Juventus rimane la stessa di poco più di una settimana fa, a 5.00 (per Snai a 4.75), dietro al 3.00 dell’Inter, al 3.50 del Milan e al 4.00 del Napoli. L’impressione, pertanto, è che il francese non fosse già in origine il guidatore designato nella strada verso il Tricolore.Coppa Italia, la Juve c’è - La credibilità di Danilo e compagni pare essere molto alta anche per la lotta alla conquista della coppa nazionale. Nella griglia di partenza dei pronostici Betclic, la Juventus condivide infatti il primo posto con Inter e Napoli, a quota 4.50. Seguono il Milan, a 5.50, e la Roma, a 7.50.