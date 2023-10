Sono ormai note le vicende che terranno lontani dai campi Nicolòe Paul, scommesse il primo e doping il secondo. La Juventus si trova così senza due elementi molto importanti a centrocampo e deve studiare come sopperire alle loro assenze. Chi però ha convinto anche in queste apparizioni è Weston, rientrato a Torino dal prestito al Leeds sembrava essere un esubero, ora invece ha scalato le gerarchie ed è pronto a restare ancora a Torino.La volontà del centrocampista americano sarebbe quella di rimanere alla Juventus, come riferisce Calciomercato.com. In questa prima parte di stagione Weston ha una media di 65 minuti a partita giocati che ora con le assenze potrebbero crescere. Il suo contratto scade a giugno 2025, la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino quindi non è da escludere si parli di rinnovo già nei prossimi mesi. La Juve infatti non vuole iniziare la stagione 2024-2025 con il giocatore in scadenza.