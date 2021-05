Nel corso di Tiki Taka, l'ex difensore Pasquale Bruno ha analizzato la situazione delicata che sta attraversando la Juventus spiegando che in caso di esonero dell'allenatore ci saranno altri due addii: "Se va via Pirlo devono andare via Nedved e Paratici, perché sono stati loro a sceglierlo. Dovevano affiancargli un direttore tecnico d'esperienza, come Capello o Lippi. Pirlo è stato abbandonato, lasciato da solo".