Si respira un clima di forte tensione in casa, quando mancano ormai poche ore al fischio di inizio della sfida dicontro ilche, in questo periodo storico sarà tutt'altro che una passeggiata come magari era peventivabile un mese fa. I zero punti totalizzati da Madama infatti, ammettono la vittoria come unico risultato e un eventuale passo falso vorrebbe dire eliminazione quasi matematica dalla competizione più ambita d'Europa. Juve che dovrà fare delle scelte forzate di formazione, in virtù delle pesanti assenza che ancora condizionano le scelte di Allegri.- Su tutte, quella legata al reparto offensivo, con lo scatenato Arekche sarà si della partita, ma che si accomoderà in panchina per via della botta muscolare rimediata nella seduta di ieri. Allegri spera di non dover ricorrere al suo utilizzo e preservarlo dunque per il big match di sabato contro il Milan, affidando dunque ail. Toccherà infatti a Dusan, conche già scalpitano per servirlo. Ma un grande contributo dovrà arrivare anche in fase di non possesso o nei momenti in cui bisognerà far rifiatare la squadra, giocando di fisico per far salire i compagni. Tutte qualità che DV9 ha già fatto vedere e che non svaniscono se l'esame da superare diventa più arduo, d'altronde gli bastarono 33 secondi per presentarsi all'Europa.