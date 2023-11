Da una parte una squadra e un club solido, con una buona classifica, con i risultati che stanno arrivando. Dall’altra parte una società nel caos, una guida tecnica criticata e una piazza che contesta. Da una parte la, dall’altra il: intercambiabili a seconda che si parli della passata stagione o di quella in corso.Si è parlato del mercato estivo del club bianconero, dei tanti obiettivi e dei pochi acquisti. Beh, il vero top player è proprio il dirigente toscano che, come amava dire qualcuno, ha decisamente spostato gli equilibri e la fotografia di questa prima parte di stagione lo dimostra.La figura di Giuntoli è stata accostata ad una campagna trasferimenti aggressiva, allo scouting di giocatori da campionati secondari. Arriverà quel momento, per adesso c’è il lavoro quotidiano sul campo e in ufficio, ci sono i rinnovi, c’è il muro di cinta eretto a difesa di Massimiliano Allegri.