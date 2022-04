di AM

Un nuovo stop. Manuel Locatelli è nella top five dei giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri in questa stagione, ma nell'ultimo periodo è stato piuttosto sfortunato: dopo il Covid, ecco l'infortunio. E' uscito distrutto dalla gara contro l'Inter, colpito in faccia da Lautaro prima e con una lesione al legamento collaterale del ginocchio poi. E' quarto per minuti giocati (2749), secondo per partite (40, una in meno di Morata), il più presente della mediana bianconera e l’unico centrocampista che non si era ancora mai fermato per infortunio. Ma per il prossimo mese non ci sarà. IN MEZZO - Lui out, così come McKennie, con Allegri che avrà solo Arthur, Rabiot e Zakaria per il prossimo mese. Il recupero dello svizzero, out un mese per un infortunio all’adduttore, è fondamentale e proprio a lui verrà affidato il centrocampo. Zakaria è il regalo per la mediana che Max aspettava dal mercato di gennaio, un centrocampista box to box di fisicità, corsa, inserimenti e anche una discreta dose di qualità, che avrà anche le chiavi del reparto in questo periodo, sottolinea la Gazzetta. S’incastra bene per caratteristiche sia con Rabiot sia con Arthur. Solo in tre per questo finale, con Allegri che però ha anche una carta a sorpresa da poter utilizzare in mezzo: Danilo. E poi? Occhio a Miretti. Il classe 2003 sarà aggregato stabilmente con la prima squadra e dopo l'esordio per qualche minuto potrebbe trovare degli spezzoni da giocare.