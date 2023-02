Era lo scorso 28 gennaio quando la Juventus metteva a segno un grandissimo colpo: portare a Torino Dusannonostante le numerose estimatrici dalla, Arsenal su tutte. La Vecchia Signora ha blindato Dusan, complice anche la volontà del centravanti serbo. Ora però la situazione potrebbe cambiare, complici le recenti penalizzazioni di Madama. Unnella prossima stagione infatti potrebbe costare davvero cara per il futuro di Dusan ma non solo.Le estimatrici per il serbo non mancano, come conferma l'edizione odierna di Tuttosport. Oltre ai numerosi club di Premier League, come ormai noto, ancheavrebbero dimostrato interesse per Vlahovic. In 37 presenze con la Juve, 16 gol e 4 assist per Dusan che non sembra aver accusato cosi tanto il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Proprio la Vecchia Signora però deve stare attenta, se non vuole rischiare di perdere il suo bomber che tanto ha corteggiato.