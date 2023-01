Penalizzazione e tempesta con gli strascichi potrebbero durare a lungo. Apre così la Gazzetta dello Sport, che analizza il tema plusvalenze e le indagini in corso con vista su un futuro problematico per la Juventus e con tanti punti di domanda. La Juve potrebbe essere presto costretta a preoccuparsi dell’avvenire del suo parco giocatori, soprattutto di quelli con uno stipendio molto alto, spiega il quotidiano, che aggiunge: "Con il -15 in classifica e la spada di Damocle sulla testa, pensare a una Juve in Champions nel 2023-24 è oggi complicato, anche se non impossibile grazie anche alla strada alternativa rappresentata dall’eventuale trionfo in Europa League".Come proseguire? "Così, se da una parte la società bianconera potrebbe essere costretta ad abbassare sensibilmente i costi, dall’altra alcuni calciatori potrebbero essere invogliati a cambiare aria. In particolare i top: da Angel Di Maria ad Adrien Rabiot. Ma occhio anche a Dusan Vlahovic, che vanta tuttora diversi estimatori tra le big europee", si legge. E chi resterebbe? Futuro Champions o no, la Juventus nel 2023-24 dovrebbe ripartire da. Il più pagato della rosa, con il contratto più fresco e lungo e con una scelta di cuore fatta a luglio per il ritorno, che non si è ancora compiuto in campo, fanno pensare a un proseguimento del matrimonio a prescindere dagli eventi.- Discorso diverso pergià in odore di possibile addio dopo un anno. Ma se in situazioni normali, un cambio di programma non si può escludere a priori, senza Champions, invece, il divorzio potrebbe convenire un po’ a tutti. Dubbi e tentazioni, oltre al bilancio. Stesso discorso per, il cui rinnovo è bloccato in salita, con la Juve che non si spinge oltre un contratto competitivo con quello attuale. Champions o meno, sembra segnato il futuro diche va verso il non-riscatto. Mentre perpotranno arrivare molte offerte... le parti vorranno ascoltarle?