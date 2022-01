Come racconta La Gazzetta dello Sport, sul piano tecnico-tattico Roma e Juve condividono un percorso sbagliato, almeno finora. "Allineano giocatori senza la connessione del gioco, non c’è un’identità forte che le renda riconoscibili".



Il commento su Allgri è duro: "La partenza di Ronaldo è stata pagata oltremisura, mancano i gol e di conseguenza i gol. Nessuno ha surrogato CR7, la necessità di un centravanti è in realtà un'urgenza".