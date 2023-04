Il momento di grandi difficoltà della Juve viene approfondito dalla Gazzetta dello Sport: "Non ha un gioco: tutto è affidato alle iniziative individuali, ai colpi del campione, a giocate estemporanee. Non ha uno schema nel quale rifugiarsi in mezzo alle difficoltà: difesa spesso a tre ma a volte a quattro, nessun centravanti oppure doppio centravanti, zero punte di ruolo o tridente, regista no anzi sì. Non ha nemmeno un abbozzo di formazione tipo: in novantanove partite da quando è tornato alla guida dei bianconeri, Allegri non ha mai schierato la stessa squadra."