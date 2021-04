Porte girevoli nel centrocampo della Juve. Tanto, troppo. E' questa una delle critiche rivolte ad Andrea Pirlo, che Tuttosport ha voluto approfondire riportando delle statistiche: su 41 partite giocate da inizio stagione è impossibile delineare una formazione tipo. Si cambia sempre di volta in volta e lì in mezzo Bentancur ha giocato solo 19 volte da titolare; non solo, anche Rabiot e McKennie non arrivano neanche alla metà delle partite. Ramsey è stato spesso fuori per infortunio così come Arthur.