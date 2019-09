Your browser does not support iframes.

Mario Mandzukic è da tempo un beniamino dei tifosi bianconeri, Emre Can lo è diventato recentemente. Non stupisce dunque come la scelta della Juventus di escludere i due dalla lista Champions stia suscitando un po’ di rammarico fra i sostenitori della Vecchia Signora, specie a giudicare da quanto emerge dai social. A sorpresa, sembra quasi che il dispiacere maggiore sia per la rinuncia al turco: evidentemente, ironizza qualcuno, a Sarri dava fastidio il fatto di doverlo quasi sempre confondere con il somigliantissimo Khedira. E pensare che il giocatore di origini turche una Champions l’ha anche vinta, con la maglia del Liverpool…