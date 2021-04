10









Due strade. Per un addio che non è certo, ma che si avvia in quella direzione. La Juve farà a meno di Paulo Dybala? Se sì, come arriverà a sostituire l'argentino, i suoi gol, la sua efficacia? Tutte domande legittime, e che alterano la ricerca di mercato della Juventus. Come racconta Gazzetta, non esiste solo una strada: ce ne sono tante e principalmente due. Il vecchio e il nuovo: in mezzo, comun denominatore che è la qualità.



I DUE NOMI - Il gol al Napoli non basteranno a Paulo per la conferma, o almeno questo è quanto emerge a inizio aprile, con un finale di stagione tutto da vivere. Per il quotidiano, tutti i pensieri vanno al futuro: Cristiano ha fatto capire che rimarrà, Chiesa ovviamente non si muove, ma chi andrà a completare il reparto. Tutti i nomi nella gallery dedicata.