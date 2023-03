La Juve, se pur a volte con difficoltà, ha imparato a fare a meno di tutti in questa stagione. Anche di Angel Di Maria, che aveva trascinato la squadra nei primi mesi del 2023. Lo dimostrano le ultime vittorie con Sampdoria, Friburgo ed Inter. Il Fideo non c'era e la Juve ha fatto 3 su 3.per continuità il giocatore più importante della stagione bianconera.Il francese è infatti squalificato contro il Verona. Sicuramente non la partita sulla carta più difficile di questo intensissimo periodo ma comunque una prova di maturità per la squadra vista l'assenza di Rabiot. D'altronde, i numeri sono inconfutabili.ovvero la prima partita di campionato contro il Sassuolo e in Coppa Italia col Monza (ai supplementari). Da lì, l'ex Psg ha saltato altre quattro partite., anche se contro la Salernitana la Juve sul campo aveva vinto ma comunque non certo convincendo.Non c'era bisogno di questi dati per sottolineare la centralità assoluta di Rabiot, fondamentale in fase difensiva e ormai spesso decisivo anche in zona gol. Contro il Verona, sarà un bel test per capire se il centrocampo bianconero riuscirà a confermarsi senza la sua colonna portante. In caso negativo,