Massimiliano Allegri dovrà inventarsi qualcosa per il match contro la Sampdoria non avendo a disposizione Kean, Di Maria e Chiesa. Chi allora giocherà affianco (o dietro) a Vlahovic? Le ipotesi sono diverse; dall'idea di Pogba schierato in quella posizione alla soluzione che porta il nome di Miretti, già usato in passato come trequartista o lo stesso Soulé, che nelle ultime settimane non ha trovato spazio ma vista l'emergenza potrebbe tornare nuovamente utile.