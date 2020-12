di Andrea Menon e Alberto Toppi

Non basta la crisi finanziaria scatenata dal Covid-19 a provare pesantemente i bilanci delle società, che adesso devono rivolgere altre preoccupazioni ad una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, che ha bloccato il Decreto Crescita per la mancanza di un decreto attuativo che lo rendesse effettivamente operativo. Così, tutte le agevolazioni fiscali garantite dal Decreto Legge sono state spazzate via in uno schiocco di dita. Non solo per il calcio, dalla Serie C alla Serie A, ma per tutto il movimento sportivo italiano, che poteva contare su questi aiuti per attrarre nuovamente le stelle estere. Crisi ancora più buia, almeno per il momento, fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo, sempre se verrà varato.



COME FUNZIONA - L’articolo di interesse del Decreto Crescita è il numero 5, il cosiddetto ‘Rientro dei cervelli’, pensato per favorire lo sbarco in Italia di lavoratori (italiani o stranieri) residenti all’estero, favorendo un regime fiscale creato ad hoc, agevolato. Il decreto è stato pubblicato il 30 aprile 2019, è andato ad estendere il Decreto Legislativo del 14 settembre, dedicato ai lavoratori stranieri "impatriati" in Italia, a patto che essi si trasferiscano, siano pagati e tassati in Italia e che la residenza fiscale sia mantenuta per almeno 2 anni. L’accesso al regime fiscale agevolato incide sull’Irpef, che per i redditi superiori a 75mila euro annui corrisponde al 43% dello stipendio lordo, senza agevolazioni. Con il Decreto Crescita lo sconto è pari al 50% e quindi la tassazione viene abbattuta a 21,5%. Infine, i club sono tenuti il versamento di altre piccole percentuali, rimaste invariate con il decreto (per esempio, il contributo pari allo 0,5% dell’imponibile destinato ai settori giovanili). Il che porta il conto totale ad essere arrotondato a quei 45% e 25% di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.



E LA JUVE? – Anche la Juventus sta iniziando a preoccuparsi, perché l’ammontare di milioni che dovrà restituire in caso di mancato decreto attuativo è cospicuo: circa 36 milioni di euro, stando all'analisi de ilBiancoNero.com. Questo il peso di De Ligt, Rabiot, Ramsey, Morata e degli altri giocatori che sono arrivati in Italia dall'estero e per i quali la Juventus ha usufruito del Decreto Crescita.



