C’è lesione. Di basso grado, ma la lesione c’è e terràfuori dal campo per almeno una ventina di giorni. Infortunio che si somma a quello di– il cui rientro dovrebbe essere fissato verso la metà di novembre -, e fa suonare la campanella delle emergenze per la difesa dellaE’ ormai un lontano ricordo l’abbondanza di inizio stagione e, ancora una volta, Massimiliano Allegri dovrà lavorare con risorse limitate, meditando su cambi, di uomini e moduli, per mettere in campo la formazione migliore per i prossimi impegni. A partire dal big match di domenica sera contro il. In particolare, per restare alla difesa, sono tre le opzioni in vista di San Siro.