Quella di ieri è stata sicuramente la giornata più frenetica di questo avvio di mercato, dove a tenere banco sono stati fondamentalmente i nomi di Cristiano Giuntoli e di Juano. Il primo è stato uno dei veri protagonisti del trionfo del Napoli e i tifosi juventini sperano che potrà 'ripetere' gli stessi colpi anche all'ombra della Mole, per il colombiano, invece, non servono ulteriori presentazioni ma solo tanti, tanti, tantissimi ringraziamenti. Addio doloroso, ma che è stato già in parte coperto da Madama con l'arrivo di Weah,e abile su tutta la. L'ex Lille, infatti, può ricoprire sia la zona offensiva del campo, sia quella difensiva, rivelandosi dunque un'arma in più per Massimiliano Allegri.Se ragionassimo in quest'ottica, dato che anche Cuadrado erae agiva a seconda delle situazioni e degli avversari, cosa che sicuramente vedremo fare numerose volte anche a Weah. Per tutto il resto, invece, ci vorrà del tempo, quello che impiegherà lo statunitense ad ambientarsi e a capire leche indossa, sperando che possadi quanto espressonei suoi 8 anni di Juve.- Ma questa non sarà l'unica alternativa all'ex Fiorentina, perchè vanno considerati i numerosi elementi che i bianconeri hanno a disposizione, ma soprattutto gli altri obiettivi di mercato che potrebbero definirsi a stretto giro di posta. Una su tutte è la situazione legata a Fabiano, destinato a lasciare l'Empoli e che starebbe aspettando soloper iniziare la sua nuova avventura lontano dalla Toscana. Anche da qui, Madama potrebbe giovarne tantissimo.