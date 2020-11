Secondo quanto riportato da Tuttosport, se non ci fosse stato il Covid, la Juve avrebbe toccato il miliardo di valore economico. Invece? Si fermerà a 922,1 milioni di euro: a dirlo è lo studio condotto da Andrea Donegà, ingegnere gestionale che nel 2015 si è laureato al Politecnico di Torino con una tesi sul valore dei club di calcio in Italia. A TS, l'ingegnere spiega: "La Juventus ha conquistato una posizione nell’ultimo quinquennio e guida la classifica grazie all’effetto Ronaldo, ai risultati in Italia e in Europa, ma il suo valore sarebbe cresciuto di circa un 30% senza il Coronavirus» sentenzia".