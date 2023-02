Non sarebbero partiti titolari, sicuramente non Pogba ma l'assenza del francese e di Federico Chiesa dai convocati per la sfida contro il Nantes potrebbe avere conseguenze negative soprattutto nel corso della partita. Senza loro due infatti, con anche Milik sempre infortunato, Allegri avrà poche carte da giocarsi nel secondo tempo. L'unica vera potrebbe essere Moise Kean, che a meno di sorprese, inizierà in panchina.