La buona notizia è che gli esami strumentali hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare per Giorgio Chellini. La brutta, è che il capitano della Juventus non ci sarà per i prossimi impegni, sia di campionato che di Champions League. Molto, molto difficile il recupero del centrale per le sfide con Hellas Verona e Barcellona, rispettivamente domenica e mercoledì prossimo. Non c’è nessuna lesione, ma il problema riportato alla coscia destra contro la Dinamo Kiev lo terrà fermo ai box almeno per 10 giorni.