2









Quanto costerebbe dire addio alla Champions League? Si tratta di un quarto del giro d'affari operativo della Juventus. Per capire quanto sia determinante, Gazzetta offre un quadro completo della necessità di entrate Uefa per sostenere il sistema bianconero.



IL BUDGET - Per la Rosea, negli ultimi anni il budget è stato stilato ponendo come obiettivo minimo gli ottavi di Champions League. La Juve ha partecipato in modo continuativo alle ultime 9 edizioni dell'ex Coppa dei Campioni e ha raggiunto traguardi importanti, dunque incassando cifre importanti. Resta merito di Agnelli se l'azienda, da un valore di impresa da 160 milioni sia passata al picco di 1,5 miliardi di euro. E la Champions è stata benzina importantissima per continuare a correre. Dal 2012-2013, la Juve ha incassato 720 milioni di premi Uefa, compresi quelli di questa edizione. Il botteghino della Coppa ne ha portati altri 70 e siamo a 790. Il totale è di 3,3 miliardi di ricavi.



I PROBLEMI - Non è soltanto una questione di introiti, però. Ma pure di penalizzazioni: la prossima stagione sarà quella delle riaperture e un'eventuale assenza dalla Champions si farebbe sentire. C'è poi lo sponsor Jeep: senza Champions, malus di due milioni di euro. La visibilità ha un prezzo e un costo e la caduta diminuirebbe l'appeal.