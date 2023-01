Come racconta Calciomercato.com,Un danno da circa 80-90 milioni, oltre all'aspetto tecnico. Un danno da rimediare sul mercato. E il nome in cima alla lista è quello di Dusan: oggi è lui la soluzione per il mal di gol della Juve soprattutto dopo l'infortunio di Arek Milik. Domani potrà essere la soluzione per gli equilibri di bilancio.