Restare fuori dallasarebbe un vero e proprio disastro per la. Come racconta Calciomercato.com, i bianconeri devono cercare di recuperare quanto prima per non dover aprire allo scenario alternativo previsto dalla relazione di bilancio: un occhio alle prossime finestre di mercato che, in caso di fallimento degli obiettivi minimi, condurrebbe ad un conseguente ridimensionamento per riequilibrare i conti. Un epilogo che alla Continassa nessuno vuole prendere in considerazione e che condurrebbe a scenari a quel punto ineludibili per Massimiliano Allegri e non soltanto.