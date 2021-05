3









Meno venticinque percento. Questo è il numero che più fa spavento, questo è il numero che condanna - con le mille attenuanti dovute al covid - la dirigenza bianconera. Dopo nove anni di Champions League diretta, Andrea Agnelli ha potuto contare su un cuscinetto di 70-80 milioni a stagione solo di premi Uefa: e questo ha aiutato in maniera netta la crescita della squadra. Se non dovesse centrare il quarto posto, quest'anno, il contraccolpo sarebbe pesantissimo. BUDGET TAGLIATO - Non c'è solo un problema relativa alla base dei ricavi Uefa: anche gli sponsor possono cambiare i loro pagamenti Per capirci: come racconta Gazzetta, il nuovo accordo con Jeep è da 45 milioni fissi e scatterà proprio a luglio. Se non dovesse andare in Champions, la Juve dovrebbe scontare un malus di 2 milioni in caso di mancato accesso alla grande coppa europea; lo stesso discorso si può applicare ad Adidas, che garantisce 51 milioni medi all'anno. I conti, dunque, rischiano di essere ulteriormente sotto stresso. E l'aumento di capitale? Salverebbe il salvabile, e darebbe il via a una rifondazione con una buona base. Si parla di 300 milioni in arrivo, di cui 191 milioni dall'azionista di riferimento, l'alternativa è l'ingresso di un socio di minoranza.