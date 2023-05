La Juventus è ormai quasi sicura di non partecipare alla prossima Champions League, considerando la penalizzazione di 10 punti e quella che potrebbe arrivare per il filone stipendi, oltre al discorso aperto con la UEFA. Il club va incontro quindi a perdite importanti di introiti. Secondo la Gazzetta dello Sport, i ricavi in meno senza partecipare alla Champions solo per quanto riguarda quelli derivanti dalla UEFA saranno di circa 90 milioni di euro.