Le assenze in casa Juve in vista della partita di campionato di domani sera (calcio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium) aprono il capitolo "fascia da capitano". Come spiega Calciomercato.com infatti, con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci fuori per infortunio e Gigi Buffon e Paulo Dybala destinati alla panchina, sarà molto probabilmente Juan Cuadrado a indossare la prestigiosa fascia contro il Cagliari. Un riconoscimento a uno dei leader di questa squadra. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, quindi, non dovrebbe essere Cristiano Ronaldo a ricoprire questo particolare ruolo.