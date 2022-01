1









Chiesa e Dybala sono tornati a disposizione, ma Massimiliano Allegri non può sorridere. Sì, perché dopo aver perso Arthur, Pinsoglio e Chiellini a causa del Covid, si è fermato anche Leonardo Bonucci. Un affaticamento alla coscia sinistra, come vi abbiamo riferito ieri, che ha continuato a tormentarlo finché ieri è stato sottoposto agli esami strumentali: niente lesioni, un sospiro di sollievo, ma anche un po' d’ansia in vista dello scontro diretto contro il Napoli. L’affaticamento non è irrilevante e Bonucci è a rischio per la prima partita del 2022. I tre giorni che separano dalla sfida sono un fattore incoraggiante per il recupero, ma non basta per dare sicurezze. Allegri non correrà rischi, anche perché nei 17 giorni successivi al Napoli avrà altre cinque partite, tra cui Roma, Milan e la finale di Supercoppa contro l’Inter di mercoledì 12. Salvo un recupero davvero totale che lo metta al riparo da qualsiasi rischio, ci sono molte possibilità che Bonucci salti Juventus-Napoli, spiega Tuttosport. Senza Chiellini e Danilo, toccherà a Rugani affiancare De Ligt al centro della difesa