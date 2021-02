5









Andrea Pirlo ha un bel daffare per pensare a quale centrocampo opporre al Crotone lunedì sera. Sono fuori infatti sia Arthur (infortunato) che Rabiot (squalificato) mentre Kulusevski sembra destinato a giocare di nuovo in attacco per i problemi di Morata (ancora non al meglio) e Dybala (quasi del tutto recuperato dall'infortunio ma ancora non da buttare nella mischia dal 1').



Andando quindi a fare il freddo elenco dei giocatori che rimangono a giocarsi le maglie da titolare nel "quartetto fluido" della Juventus, sono in lizza Chiesa, Bernardeschi, McKennie, Ramsey e Bentancur. E a voler ben vedere, Fagioli.



Qui di seguito vi illustriamo tre diversi scenari