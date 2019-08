Si ricomincia. Domani la partita contro il Parma e la Juve che si prepara... a non avere il suo allenatore in panchina. Non è la prima volta: accadde anche nel 2012, quando Conte era squalificato e lo Stadium stava appunto per aprire i suoi cancelli. Andò bene, anche con Carrera in panchina, sostituito a sua volta da Angelo Alessio, da cui poi Conte riprese il posto. Domani pomeriggio accadrà di nuovo: ieri la Juve ha ufficializzato l'assenza di MS a Parma, mentre ha lasciato una porticina aperta per Juve-Napoli, partita in cui Sarri vorrebbe esserci, pur sapendo che è inutile forzare. Tempo al tempo, e tempo alla sua tenacia e voglia di guarire. Prima di tutto, la salute.