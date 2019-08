Sarà Giovanni Martusciello a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus per le sfide contro Parma e Napoli. Uno scenario particolare per le prime due partite della stagione bianconera, ma non unico nel suo genere, come ha raccontato il sito ufficiale del club in un comunicato:



"Sabato sera a Parma, Maurizio Sarri non potrà sedere sulla panchina bianconera a causa della polmonite che lo ha colpito negli scorsi giorni. Al suo posto, al Tardini, ci sarà dunque Giovanni Martusciello, allenatore in seconda di provata esperienza: Martusciello è stato già infatti il vice di Sarri a Empoli tra il 2009 e il 2016, e dopo aver guidato in prima persona la formazione toscana nella stagione 2016/17, ha ricoperto il ruolo di tecnico in seconda nell'Inter di Spalletti all'Inter tra il 2017 e il 2019.



Non sarà la prima volta che la Juventus inizierà la Serie A senza il proprio capo allenatore in panchina: nella stagione 2012/13 fu Massimo Carrera a “inaugurare” il campionato dei bianconeri, sostituendo il tecnico Antonio Conte e il vice Angelo Alessio, entrambi squalificati. Curioso che anche in quell'occasione l'avversario della prima giornata fosse il Parma, superato 2-0 allo Stadium con le reti di Lichtsteiner e Pirlo.



Andando più indietro nel tempo, fino alla stagione 1951/52, si trova un altro esempio: dopo l'esonero di Carver, avvenuto il 4 agosto del '51, la Juventus ingaggia Sarosi. Il tecnico ungherese, in quei giorni a New York, comunica di aver accettato l'incarico tramite una lettera, spedita l'8 settembre e giunta a destinazione tre giorni più tardi. Il suo arrivo in Italia avverrà solo parecchie settimane dopo, viste anche le complicazioni incontrate nell'ottenere il visto per la moglie, e di conseguenza, il 9 settembre, per la prima gara di campionato contro la Spal, siederà in panchina Luigi Bertolini. Per la cronaca, la partita contro gli emiliani, giocata al Comunale, terminerà 1-1 con le reti di Muccinelli per la Juventus e il pareggio di Bennike su rigore per gli ospiti".