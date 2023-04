Domani sera lasarà chiamata ad affrontare un test fondamentale per quelle che saranno le sorti del campionato, contro unache occuoa momentaneamente la seconda posizione in classifica e che intende restarci fino al termine della stagione. I bianconeri, invece, saranno chiamati a vincere se vogliono riaprire in maniera del tutto definitiva quella che è la lotta per un posto in Champions, che in caso di successo consentirebbe ai bianconeri di portarsi a 4 punti dall'Inter di Simone Inzaghi, fermata oggi in casa della Salernitana.- Juve che però si presenterà insolitamente, colpito da influenza nella giornata odierna e di conseguenza impossibilitato a recarsi nella Capitale per guidare la sua squadra., ovviamente coadiuvato a distanza dal lavoro di Max e dall'aiuto dei suoi più stretti collaboratori.- Olimpico che porta fortuna al vice di Allegri, dato che nel suo unico precedente riuscì nell'eroica impresa di ribaltare il 3-1 dello scorso anno contro lain un incredibile 3-4, che ancora oggi viene ricordato in maniera vibrante dai tifosi juventini. Ci sono poi altri due precedenti con Landucci in panchina, dove sono arrivati un'altra vittoria contro la, questa volta in Coppa Italia e con il punteggio di 4-1 e l'unica sconfitta subita, nell'incredibile 1-0 diad inizio stagione. Facendo un bilancio, dunque, possiamo dire che si tratta di un trand positivo, che i tifosi bianconeri sperano di veder incrementare al termine della sfida di domani.