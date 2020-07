Il pareggio per 3-3 della Juventus al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha, come prevedibile, suscitato forti reazioni tra i tifosi juventini, che su Twitter hanno messo sul banco degli imputati soprattutto il tecnico Maurizio Sarri. Non vanno giù i gol subiti e il modo in cui la squadra di Zerbi ha messo sotto i bianconeri sul piano del gioco. E qualcuno dagli Stati Uniti rispolvera l'hashtag #SarriOut riproponendo l'immagine di Allegri... C'è poi chi critica la scelta di lasciare in panchina Dybala per schierare dal primo minuto Higuain. Una cosa è certa: il trend della Juventus sta scatenando venti di tempesta attorno alla Juve.