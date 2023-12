"A centrocampo serve qualcosa a causa delle perdite per i motivi che tutti conoscono di Fagioli e Pogba. Un innesto in quel settore magari aiuterebbe ad alzare la competitività", il consiglio di Dino Zoff alla Juve. L'ex portiere, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'attacco:" In realtà ce ne sono quattro. Tutti molto validi: da Vlahovic a Chiesa passando per Milik fino a Kean: i gol arriveranno. Vlahovic? Serve fiducia, il valore non si discute."