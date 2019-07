Lo storico portiere della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, ha parlato dell'arrivo di De Ligt in bianconero su La Gazzetta dello Sport. "È l'uomo giusto per la Juve - ha dichiarato Zoff, che ha aggiunto: "​L’olandese è giovanissimo ma ha già fatto molto bene, dimostrando grandi qualità. Comunque sicuramente alza il tasso tecnico di una squadra già molto forte".



CONFRONTI - Guai però, a fare paragoni. Zoff rifugge sia quelli con i grandi del passato - ​Beckenbauer e Krol - ma anche quelli con i contemporanei di De Ligt, come Koulibaly: "Per me il senegalese resta il più forte. ​Oggi sì, ma ci sono 8-9 anni di differenza con De Ligt ed è logico sia così. Ecco, quando l’olandese avrà superato il rendimento di Koulibaly potrà entrare fra i più grandi".