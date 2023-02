Intervenuto ai microfoni de Le Figaro, l'ex allenatore del Real Zinedine Zidane ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il suo futuro.'Tornare ad allenare è il mio obiettivo. Oggi ho tempo libero ma non so quanto durerà. Ho tempo forse fino a giugno, ma potrebbe capitare anche molto velocemente che io torni in panchina'.