In un ampia intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex allenatore della Roma Zdenek Zeman è tornato a parlare dei fatto di Calciopoli, senza risparmiare frecciate alla Juve.



'Calciopoli? Rifarei tutto, per il bene del calcio. Non so quale sarebbe stata la mia carriera se non lo avessi fatto; so, però, che nel mio secondo anno alla Roma arrivammo quinti con 21 punti sottratti per errori arbitrali. Avrei vinto lo scudetto? Faccia lei i calcoli... All’epoca non ero accettato dal sistema. Per lo meno in Italia. In quegli anni mi cercarono Real Madrid e Barcellona ma avevo un impegno morale con la Roma'.