Jonathan Zebina ha l'occhio fino, quando si parla di artisti. La sua seconda vita da critico e gallerista lo ha affinato in quello che è il giudizio sull'arte: possiamo escludere il calcio e lo spettacolo che offre, da questa categoria? "Il mio amico ed ex compagno Rabiot è come una “Magic mountain” di Ugo Rondinone” ha detto il francese nella sua intervista per La Gazzetta dello Sport. Non solo Rabiot, però: Zebina ha parlato a ruota libera del mercato bianconero, con un attenzione particolare al ritorno del suo ex compagno di squadra, Gigi Buffon.



BUFFON - "​ Il fatto che non abbia deciso di rimanere racconta molto del Psg.... Ora Gigi torna a casa, con un gesto di umiltà e intelligenza rara: non è facile per uno come lui fare il secondo. ​ Se davvero la Juve è destinata ad alzare la Champions, allora è giusto che lui ci sia"



RABIOT E DE LIGT - "Il francese è il giocatore che più mi ha impressionato nella parte finale della mia carriera. Semplicemente, non ha limiti. Chi ha sbagliato è il Paris: non può lasciare che un giocatore così rimanga con un solo anno di contratto. Io posso garantire su di lui: è serio, educato, rispettoso. La mamma? So di cosa si parla perché per anni mi ha rappresentato mio padre. De Ligt? Da difensore non ho dubbi: 70 milioni spesi bene".