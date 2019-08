Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha affrontato uno dei temi cardini dell’estate calcistica: il futuro di Mauro Icardi. La Juve, com’è notorio, vorrebbe fortemente l’attaccante dell’Inter ma, per il momento, vi sono una convergenza di fattori che rendono difficile l’operazione. In primis vi è la situazione che riguarda il mercato in uscita dei bianconeri che, al momento resta bloccato. Queste le parole di Zazzaroni sull'attaccante in forza all'Inter: “Per lui non esiste uno ieri e nemmeno un oggi, soltanto un domani chissà dove: en attendant Fabiò (Paratici) e dopo essersi scambiato un paio di messaggi con Ancelotti, si è preso un’altra settimana di riflessione. Sette giorni che, potenza delle coincidenze temporali, potrebbero servire alla Juve per liberarsi di Manduzkic, Rugani, Perin, Can oppure per fare soldi con Dybala".