Intervistato ai microfoni di Radio Marte, Ivan Zazzaroni ha parlato dello scambio Lukaku-Icardi. Il giornalista sottolinea come l’affare tra Juventus e Manchester United non sia figlio di sole motivazioni tecnico/tattiche: “Credo che Paulo Dybala sarà costretto ad accettare il Manchester United, ma magari potranno esserci sorprese. L'impressione è che lo scambio con Romelu Lukaku sia una necessità legata anche alle plusvalenze”. Dopo Kean dunque, anche la Joya potrebbe lasciare la Juve per portare ossigeno alle casse bianconere.