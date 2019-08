Intervenuto alla Domenica Sportiva Estate, Furio Zara ha espresso il suo pensiero in merito al reparto avanzato della Juve: “Alla Juventus manca un attaccante da affiancare o da collocare come vice Cristiano Ronaldo. Dybala si è messo in mezzo nei piani e nelle strategie della Juventus, quindi c'è un po' da rivedere tutto”. La firma del Corriere dello Sport ha poi rivelato la propria idea relativamente al trasferimento di Lukaku in uscita dal Manchester United: “Per la felicità di Conte, Lukaku andrà all'Inter molto probabilmente”. Concludendo il suo pensiero in merito a Dybala, Zara ha dichiarato: "La domanda vera è: conviene alla Juve privarsi di Dybala? Io credo di no, perchè la Juve non ha in organico un giocatore con quelle caratteristiche".