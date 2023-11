Nel pre partita della sfida di Bergamo tra Atalanta ed Inter, il giocatore della Dea Zappacosta si è espresso così in merito a quella che a suo dire è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto.'Le fasce nel nostro gioco sono un ruolo determinante e sappiamo cosa dobbiamo fare per fermare l’Inter. Affrontiamo la squadra più forte del campionato e dovremo fermarla di squadra, solo in questo modo si possono fermare'.