Nicolò Zaniolo, gioiello classe '99 della Roma seguito con grande interesse dalla Juventus sul mercato, ha parlato ai microfoni di Football Times:



ROMA AL CENTRO - "So che non sono Totti, ma spero di diventare un giorno altrettanto bravo. E imparando da De Rossi vorrei mettere la Roma al centro".



PRIMO ANNO - "Non mi aspettavo di avere un impatto così, visto che venivo dalla Primavera e avevo molto da imparare, ma ora devo andare avanti, ho imparato molto dalla scorsa stagione, devo spingere e crescere. Mi alleno di più, mi concentro ancora di più, ho grandi obiettivi e voglio migliorare in campo, ma anche nella vita". RUOLO - "Da ragazzino giocavo anche come numero 10 per le mie abilità tecniche, ma mi piace giocare come un numero 8 o addirittura come centrocampista difensivo. Per ora giocherò in qualsiasi posizione, ma forse un giorno mi sistemerò un po' più in fondo, a meno che un allenatore non mi veda totalmente come un regista avanzato. In ogni caso giocherei ovunque".



DE ROSSI - "È un leader, una persona fantastica, ed è stato facile imparare da lui. Da lui ho appreso l'umiltà, c'era per tutti: tifosi, staff e altri giocatori. Lui era sempre concentrato sulla Roma e io sto cercando di fare questo nella vita per mettere la Roma al centro. Allora poi potrò migliorare e crescere come ha fatto lui. Ora per me è tempo di scrivere la mia, di storia".