Dopo essere stato al centro del mercato per un'intera estate, il fantasista della Roma Niccolò Zaniolo è tornato a parlare di quello che è il suo futuro, facendo riferimento anche alla situazione contrattuale con i giallorossi.'Non ho vissuto un’estate particolare. Ormai sono abituato ogni anno devo andare via ma alla fine resto. Sono film che vi fate voi. Faccio sempre una preparazione prima di venire a Trigoria per non farmi trovare indietro.perché domani c’è l’Helsinki e le cose fuori dal campo le lascio stare'.