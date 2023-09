A tutto campo. Nicolò, attaccante dell'Aston Villa, ha parlato a 360° del suo momento, in un un'intervista concessa a Sky Sport: "E’ stata un’estate che non mi aspettavo, al Galatasaray mi avevano detto che ero parte del progetto, che avrei giocato la Champions League. Ma poi mi ha chiamato Monchi e mi ha detto che ci sarebbe stata questa possibilità. L’ho presa al volo perché era un’opportunità troppo grossa per me giocare in Premier League. Appena mi ha chiamato sia io che il Gala abbiamo capito che era un’opportunità troppo grande e sono venuto qua”.INGHILTERRA - "In Italia più tattica e attesa e studio, qui calcio più propositivo. Per le mie caratteristiche credo sia meglio questo calcio rispetto a quello italiano. Appena arrivato ho capito subito l’importanza e la storia di un club come l'Aston Villa e mi sono messo al lavoro".TRA 5 ANNI... - “Spero che tra 5 anni potrò avere la patente… Non mi pongo tanti obiettivi a lungo termine, ora l'obiettivo è fare bene. Se raggiungi obiettivi a breve termine poi hai la possibilità di raggiungerne altri a lungo termine”